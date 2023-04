Bancários articulam protestos contra a indicação de bolsonarista para cargo no Banco do Nordeste

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, por meio da Comissão Nacional dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, orienta que todos os sindicatos que possuam unidades do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) em sua base realizem, a partir desta quinta-feira (6), atos de protesto contra a indicação do atual diretor de Negócios, Anderson Possa, para o cargo de diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação da instituição.

Os atos devem ser realizados na frente das principais agências do BNB em cada estado. No Ceará, a manifestação ocorrerá nesta quinta-feira, a partir das 7h, na sede da direção geral do banco, no Centro Administrativo do Passaré.

A indicação de Possa para a nova função foi feita pelo agrupamento político, com forte identificação com o bolsonarismo na Câmara dos Deputados, que o manteve na diretoria do banco público regional durante todo o governo passado.

Texto divulgado pelo Sindicato dos Bancários do Ceará afirma que “denúncias anônimas e sigilosas recebidas por representantes dos sindicatos de bancários de toda a região Nordeste desabonam a indicação de Possa na nova direção do BNB”.

O texto observa ainda que “a manutenção de modelos de gestão ligados ao governo anterior, baseados na cultura do medo, não condiz com a mudança escolhida pela maioria da população na última eleição”, e ressalta que “com tais atributos negativos, é inadmissível ver a continuidade de Anderson Possa, bolsonarista convicto, na direção do BNB. Ainda mais quando o cargo a ser ocupado é exatamente aquele responsável pelas negociações trabalhistas junto às entidades sindicais”.

Fonte: Contraf-CUT, com Seeb/CE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.