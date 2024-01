Barco de Arthur Lira afunda em Alagoas

O seu barco afundou no litoral alagoano, mais exatamente no município de Barra de São Miguel edit

247 - Um barco pertencente ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afundou. O caso foi registrado no município de Barra de São Miguel, em Alagoas. Ninguém se feriu no incidente.

Segundo informações do portal Congresso em Foco, o barco afundou quando eram feitos serviços de manutenção na embarcação. O acidente aconteceu no estado natal de Arthur Lira.

Sinais: Barco de Arthur Lira afunda em Barra de São Miguel, Alagoas. Acidente não causou vítimas.



O barco afundou quando eram feitos serviços de manutenção e estava na marina do empresário bolsonarista e ex-prefeito do município José Nicolau, o Zezeco.https://t.co/H6Qj6wMAsO — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) January 7, 2024





