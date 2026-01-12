Barco de Sergipe afunda no Rio São Francisco com 27 pessoas a bordo

247 - Um barco que transportava 27 pessoas naufragou na noite deste domingo (11) durante a travessia do Rio São Francisco, no município de Pão de Açúcar, em Alagoas. Apesar do susto, todos os ocupantes foram resgatados com vida e não apresentaram ferimentos. A embarcação havia partido da cidade de Poço Redondo, em Sergipe, e seguia para a tradicional Festa de Bom Jesus dos Navegantes.

As informações foram divulgadas pelo g1. Segundo relatos de moradores da região, o barco virou de forma repentina e acabou se partindo ao meio, desaparecendo em seguida nas águas do rio.

Pescadores e moradores ribeirinhos que estavam próximos ao local ouviram os pedidos de socorro e agiram rapidamente para retirar as vítimas da água. A ação imediata foi decisiva para evitar uma tragédia maior, já que o acidente ocorreu no período da noite, quando a visibilidade é reduzida.

A Marinha do Brasil informou que deslocou ainda no domingo uma equipe ao local do naufrágio e que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. O objetivo é esclarecer o que levou a embarcação a virar e afundar, além de verificar se havia irregularidades quanto à capacidade de passageiros ou às condições de navegação.

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas também foi acionado para prestar atendimento, mas, ao chegar à região, constatou que todas as vítimas já haviam sido resgatadas por populares. Em nota, a corporação informou que o proprietário do barco não havia sido localizado até o momento.

Entre os relatos que chamaram atenção está o de uma moradora conhecida apenas como “galega”, que teve papel fundamental no salvamento das vítimas. Segundo ela, os gritos de socorro inicialmente pareceram brincadeira, mas, ao perceber a gravidade da situação, saiu rapidamente para pedir ajuda a outras pessoas da comunidade, mobilizando o resgate improvisado.