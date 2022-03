Bióloga finge ser autista para não usar máscara (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A bióloga Natasha Borges fingiu ser autista para não usar a máscara de proteção exigida pelo Shopping RioMar, na zona sul de Recife. O episódio aconteceu na quarta-feira (23). Ela publicou um vídeo nas redes sociais em que relata como não seguir as normas do estabelecimento.

"Eu vim em uma reunião aqui no RioMar e fiquei sem máscara o tempo inteiro. Um segurança veio me perguntar: 'moça, tem como colocar a máscara?'. E eu falei: 'Não, porque eu sou autista'", disse ela, sorridente. "Está mundo doido, a gente se faz de doido também", continuou.

De acordo com o jornal O Globo, o Shopping RioMar Recife afirmou que "repudia quem usa de uma causa justa e coletiva para obter vantagens individuais". "Quanto ao caso em questão, após afirmar que era autista, o nosso segurança partiu do pressuposto da boa-fé solicitando a presença de um acompanhante, com uma abordagem educativa, uma vez que não temos poder de polícia", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Por fim, o uso obrigatório de máscara atende ao protocolo de vigilância sanitária do Governo do Estado de Pernambuco, conforme determina a lei estadual 16.918 de 18 de junho de 2020", complementou.

A bióloga Nathasha Borges fingiu ser autista para não usar máscara no Shopping RioMar, em Recife. pic.twitter.com/IOIIHFdfS6 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 25, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE