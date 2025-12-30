BNDES financia duplicação do Eixão das Águas no Ceará

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou nesta terça-feira, 30, uma operação de financiamento no valor de R$ 622,6 milhões com o Governo do Estado do Ceará para dar continuidade às obras de duplicação do Eixão das Águas, uma das principais infraestruturas hídricas cearenses. O investimento busca assegurar o fornecimento de água, fortalecer a segurança hídrica e ampliar a capacidade de atendimento à população e às atividades produtivas do estado.

A contratação, divulgada pelo próprio BNDES, integra a operação Invest Impacto 2, aprovada em novembro de 2024, que prevê investimentos totais de R$ 823 milhões destinados a projetos de recursos hídricos no Ceará. Neste primeiro momento, R$ 250 milhões dos recursos contratados são provenientes do Programa Novo Fundo Clima, enquanto R$ 573 milhões têm origem no BNDES Invest Impacto – Projetos Priorizados.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o financiamento reforça o papel do banco como indutor de investimentos estruturantes em parceria com os estados. “O BNDES, como banco de desenvolvimento do governo federal, segue apoiando projetos que garantem água, segurança hídrica e desenvolvimento sustentável. A duplicação do Eixão das Águas é um projeto estratégico de adaptação climática. Em parceria com o Governo do Ceará, estamos ampliando a segurança hídrica do estado e garantindo água para milhões de cearenses, especialmente em um contexto de mudanças climáticas”, afirmou.

O projeto prevê a ampliação da capacidade de transporte de água bruta entre o Açude Castanhão, localizado no Vale do Jaguaribe, e a Região Metropolitana de Fortaleza. Com as obras, a vazão do trecho I passará de 11 m³/s para 22 m³/s, enquanto nos trechos II, III e IV o volume será ampliado de 9,5 m³/s para 19 m³/s. A duplicação é considerada estratégica para reforçar o abastecimento humano, aumentar a oferta hídrica para o setor produtivo e elevar a resiliência do estado diante de períodos prolongados de estiagem.

Para o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o investimento tem impacto direto no desenvolvimento e no bem-estar da população. “Esse investimento é fundamental para garantir segurança hídrica ao Ceará, especialmente para a Região Metropolitana de Fortaleza. A duplicação do Eixão das Águas fortalece nossa capacidade de abastecimento, prepara o Estado para o crescimento futuro e assegura água de qualidade para a população, para a indústria e para o desenvolvimento econômico. É uma obra estratégica que reafirma nosso compromisso com o bem-estar dos cearenses”, declarou.

Com aproximadamente 255 quilômetros de extensão, o Eixão das Águas é composto por estações de bombeamento, canais, adutoras, sifões e túneis. O sistema integra a infraestrutura responsável por levar água do Açude Castanhão até a Região Metropolitana de Fortaleza, beneficiando cerca de 4 milhões de pessoas, o equivalente a aproximadamente 47% da população do Ceará. Parte das obras tem previsão de conclusão em setembro de 2026, com término total estimado para o final do mesmo ano.

A nova contratação também dá continuidade a uma parceria histórica entre o BNDES e o Governo do Ceará. O estado é o que possui o maior número de operações celebradas com o banco, somando 23 contratos em áreas como saneamento, mobilidade urbana, infraestrutura e recursos hídricos. Após quase uma década sem novas contratações, três operações foram aprovadas entre 2023 e 2024 — Invest Impacto 1, Invest Impacto 2 e Sertão Vivo — marcando a retomada da agenda de investimentos estruturantes.

No caso específico do Eixão das Águas, a implantação original do empreendimento já havia contado com financiamentos do BNDES nos anos de 2002, 2006 e 2013. A duplicação também recebeu apoio por meio da operação Invest Impacto 1, no valor de R$ 497 milhões. Com o novo contrato, o banco amplia a capacidade de execução do projeto, que integra o conjunto de ações do Estado voltadas à ampliação do abastecimento de água e ao fortalecimento da segurança hídrica no Ceará.