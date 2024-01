Bolsonarista Capitão Wagner lidera disputa pela Prefeitura de Fortaleza

Apoie o 247

247 - Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (17), aponta que o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) lidera a disputa pela Prefeitura de Fortaleza (CE).

O bolsonarista lidera com 38,5% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito, José Sarto (PDT), que tem 21,8%. André Fernandes (PL) aparece com 9,1%, Evandro Leitão (PT) com 6,5%, e Eduardo Girão (Novo) registra 5,3%.

Em um segundo cenário, com a ex-prefeita Luizianne Lins como candidata do PT, Wagner continua à frente com 35,6% das intenções de voto. Luizianne Lins aparece com 20,8%, enquanto José Sarto vem logo atrás, com 17,5%.

O Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores de Fortaleza entre os dias 11 e 16 de janeiro de 2024. A margem estimada de erro é de aproximadamente 3,5 pontos percentuais.

