Bolsonarista Eduardo Girão pretende ouvir Zelensky e cutuca o governo Lula

247 - O senador Eduardo Girão (PL-CE) protocolou na Comissão de Relações Internacionais do Senado um requerimento para ouvir o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre a guerra com a Rússia. Outros 9 congressistas também assinaram o pedido, que ainda precisa ser votado pela comissão. A informação foi publicada nesta quarta-feira (6) no Poder 360.

Em tom de crítica, o parlamentar bolsonarista acusou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de apoiar a Rússia. "Eu estive com o embaixador da Ucrânia aqui no Brasil. Ele estava tendo dificuldade para encontrar diálogo com o governo brasileiro. Eu vejo a Rússia, por exemplo, tendo uma facilidade. Já foram recebidos emissários pelo menos duas vezes pelo governo Lula".

As tropas russas ocupam a Ucrânia desde fevereiro de 2022. O governo russo, do presidente Vladimir Putin, é contra a adesão da Ucrânia à OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos.

Além de Girão, assinaram o documento os senadores Cleitinho (Republicanos-MG), Magno Malta (PL-ES), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Jorge Seif (PL-SC), Luis Carlos Heinze (Progressistas-RS), Jaime Bagattoli (PL-RO), Izalci Lucas (PSDB-DF), Carlos Viana (Podemos-MG) e Carlos Portinho (PL-RJ).

