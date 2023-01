Bolsonarista foragido por atentado a bomba no aeroporto de Brasília já violou caixão e postou foto de cadáver

Apoie o 247

247 - O blogueiro Wellington Macedo de Souza foi autuado na Justiça cearense por violar um caixão e expor o cadáver de uma mulher em Sobral, destaca reportagem do portal G1.

Ele usou a foto de uma mulher morta, sem autorização da família da vítima, em uma fake news divulgada por ele sobre a primeira pessoa morta por Covid-19 na cidade de Sobral.

Wellington Macedo é apoiador radical de Bolsonaro e teve um cargo no ministério de Damares Alves. Ele está foragido após tentar, de forma frustrada, explodir o aeroporto de Brasília na véspera do natal.. Outros dois suspeitos de envolvimento no caso estão presos.

O caso de vilipêndio de cadáver em Sobral ocorreu em março de 2020, quando o município ainda não tinha registrado óbitos pela Covid.

Conforme os documentos, na denúncia consta que Macedo fez postagem em sua rede social do caixão aberto com o corpo enrolado em um pano branco, com um papel escrito "Óbito Covid-19". Na legenda ele divulgou a identidade da mulher de 51 anos e afirmou que ela era a primeira vítima da doença no município.

A reportagem ainda acrescenta que a mulher citada por Wellington Macedo tratava-se de uma moradora da localidade de Rasteira, na cidade de Forquilha, que havia sido transferida para o Hospital Regional Norte (HRN) após dar entrada na unidade de saúde local com dormência no corpo. Posteriormente ficou comprovado que o óbito dela não foi por Covid.

Após a repercussão da fake news com a foto do cadáver, a família da vítima procurou a Delegacia Municipal de Sobral para denunciar o uso da imagem com informações falsas, já que na declaração de óbito dela constava "causa indeterminada" e a mulher não havia apresentado sintomas gripais.

