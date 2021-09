Bolsonarista que amarrou e espancou quilombola é preso no Rio Grande do Norte

A Comarca de Justiça de Portalegre expediu mandado de prisão preventiva do comerciante bolsonarista Alberan de Freitas Epifânio e do amigo André Diogo Barbosa, ambos acusados pelo crime de tortura edit

247 - O comerciante bolsonarista Alberan de Freitas Epifânio, de 52 anos, que amarrou e espancou o jovem quilombola Luciano Simplício na cidade de Portalegre (RN) no último sábado, 11, foi preso na tarde desta sexta-feira, 17.

A Comarca de Justiça de Portalegre expediu mandado de prisão preventiva de Alberan e do amigo André Diogo Barbosa, de 39 anos, ambos acusados pelo crime de tortura. O amigo do bolsonarista é servidor público no município de Viçosa e está foragido.

Os dois estavam bebendo em um churrasco na frente da casa de Alberan, quando foram abordados por Luciano, que pediu dois pedaços de carne e começou ser xingado de vagabundo e drogado.

Irritado após ter sido ofendido, Luciano ameaçou até o mercadinho do bolsonarista jogar uma pedra no estabelecimento. O homem negro foi seguido de moto pela dupla, que o amarrou e o espancou.

ABSURDO E NOJENTO: Bolsonarista tortura quilombola na cidade de Portalegre/RN. É inadmissível que em 2021 ainda exista esse tipo de comportamento no Brasil. pic.twitter.com/hIHwJcrq7z September 14, 2021

