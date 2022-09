Bolsonarista Valmir de Francisquinho, líder nas pesquisas para governo de Sergipe tem candidatura impugnada

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho (PL), que lidera as pesquisas de intenção de voto para o governo sergipano, teve a sua candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Nas redes sociais, Valmir disse ter sido alvo de uma “maldade”.

“Sempre tranquilo, com semblante de vitória e a certeza de que aqueles que fizeram toda essa maldade comigo não terão o respaldo do povo sergipano nas urnas. Vamos pra cima”, escreveu no Instagram. O agora ex-candidato poderá recorrer da decisão ou indicar alguém para substituí-lo.

Segundo a última pesquisa Ipec, divulgada no dia de 25 de agosto, o ex-prefeito registrava 29%das intenções de voto no cenário espontâneo e 16% no espontâneo. O levantamento possui margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos para um nível de confiança de 95%.

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe sob o protocolo de número NºSE 03430/2022 Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número Nº BR- 03430/2022, ouviu 800 pessoas entre os dias 22 e 24 de agosto em 32 municípios sergipanos.

A candidatura de Valmir de Francisquinho já havia sido barrada por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma vez que ele e o filho Talysson Barbosa foram condenados em julho deste ano por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2018.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.