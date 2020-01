Milícia digital de Bolsonaro desenterra fake news para atacar Flávio Dino

Os apoiadores de Bolsonaro estão espalhando um vídeo no qual uma mulher grávida é retirada às pressas de uma rodovia cheia de lama e buracos, tentando atribuir ao governador um problema que é da União. edit

247 - Bastou que o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), aparecesse com protagonismo nacional após ser elogiado pelo ex-presidente Lula em entrevista, e ser cobiçado para uma possível chapa com o apresentador Luciano Huck, que a milícia digital de Jair Bolsonaro abriu o arsenal de fake news contra o comunista.

Nesta quinta-feira, 16, um vídeo de abril de 2019 voltou a circular entre os robôs do bolsonarismo nas redes sociais. Nele, um homem aparece filmando uma grávida em trabalho de parto que atravessa uma estrada cheia de lama sendo carregada devido a precariedade da via.

O problema é que, apesar do homem que fala no vídeo citar Flávio Dino, a rodovia filmada é a BR-316, de responsabilidade do governo federal. Ou seja, de Jair Bolsonaro.

O vídeo, que voltou a circular após quase um ano, está sendo espalhado em uma ação orquestrada por grupos ligados a Bolsonaro. Um deles é intitulado de Aliança Pelo Brasil, mesmo nome do partido que está sendo criado pelo presidente.

Esta não é a primeira vez que Flávio Dino é vítima da milícia digital ligada ao bolsonarismo. Desde que o presidente afirmou que Dino era “o pior governador” e que “não teria que ter nada para ele”, o maranhense virou um dos alvos preferenciais dos robôs que estão a serviço da destruição dos adversários do Planalto.