'Bolsonaro acabou com Bolsa Família por pura inveja', diz Renan Calheiros

Senador, que relatou o Bolsa Família no Senado, afirma que Bolsonaro decidiu pelo fim do programa social por "sanha destrutiva" edit

Por Victor Fuzeira, Metrópoles - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou as redes sociais, neste domingo (31/10), para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelo fim do Bolsa Família. No passado, o emedebista foi relator, no Senado Federal, da proposta que permitiu a criação do programa social.

Calheiros afirmou que a proposta colocou “os pobres no orçamento pela primeira vez” e que Bolsonaro acabou com o programa por “pura inveja”.

“Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, o maior programa de distribuição de renda do mundo por 18 anos. Agora, por pura inveja e sanha destrutiva, Bolsonaro joga milhões de famílias na incerteza”, publicou o senador.

Leia a íntegra no Metrópoles.

