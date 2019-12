Bolsonaro curte praia na Bahia enquanto primeira-dama passa por cirurgia

247 - Enquanto a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, passa por uma cirurgia às vésperas do Réveillon em Brasília, já começam a aparecer as primeiras fotos do presidente, Jair Bolsonaro, curtindo o litoral da Bahia. Na manhã deste sábado 28, ele esteve na praia de Inema, conforme informou o jornal local A Tarde.

"Antes de o presidente chegar à praia, o pessoal que o acompanha montou uma mesa com cadeiras e churrasqueira. Após um período com o seu grupo, Bolsonaro se afastou do local, conversou com banhistas e tirou fotos com eles. O presidente vestia uma camisa do Clube Atlético Tubarão, um time de Santa Catarina que disputa a Série D do Brasileirão", diz a matéria.

Nesta sexta-feira 27, ao anunciar a jornalistas que passaria a virada de ano na Base Naval de Aratu, Bolsonaro informou que Michelle não iria. “Não [Michelle não vai à Bahia], ela está com um problema de… Problema não, vai fazer uma, talvez uma cirurgia nesses dias aí”, disse.

“Outra coisa, eu vou para pescar também. Geralmente ela não gosta. Então, para ir e ficar chateada, melhor ficar aqui”, completou. Nenhum dos dois deu detalhes sobre a cirurgia. "Nada grave", disse Michelle.

O chefe do Planalto ficará até o dia 5 de janeiro na Bahia, acompanhado da filha mais nova, Laura, de 9 anos.

Pelo Twitter, a atriz Patricia Pillar criticou a forma como foi noticiado o episódio, enfatizando que Michelle não acompanharia Bolsonaro na viagem de Réveillon. "Ou seja: Bolsonaro não acompanhará Michelle na cirurgia!", corrigiu Patricia Pillar.