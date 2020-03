Bolsonaro deixou claro que deseja o caos, diz Flavio Dino

"Inacreditável: enquanto muitos lutam para não difundir o coronavírus e evitar uma crise no sistema de saúde, Bolsonaro se ocupa de celebrar aglomerações de pessoas", criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) foi mais um política a criticar a postura de Jair Bolsonaro, que resolveu convocar atos pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, mesmo com o risco de rápido aumento das infecções de coronavírus por causa das aglomerações.

"Inacreditável: enquanto muitos lutam para não difundir o coronavírus e evitar uma crise no sistema de saúde, Bolsonaro se ocupa de celebrar aglomerações de pessoas. Parece mesmo que Bolsonaro deseja o caos. Qual o propósito?", escreveu o chefe do Executivo maranhense no Twitter.