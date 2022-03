Bolsonaro é recebido na Bahia com vaias e cobrança por máscara (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Jair Bolsonaro (PL) foi recebido com vaias nesta quarta-feira (16/3), em Salvador (BA), durante visita às instalações do Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec), do Senai.

No primeiro compromisso da agenda oficial do presidente na capital baiana, os alunos do Sinai ficaram à distância para que o presidente passasse e fizesse a visita. “Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu”, diziam os alunos, que também pediram uso da máscara, já que o chefe do Executivo federal e parte de sua equipe dispensaram a proteção facial.

“Coloca a máscara, filho da puta” e “A pandemia acabou?” foram algumas das declarações do grupo. Vídeos do momento circulam pelas redes sociais.

E fora do cercadinho tá como?pic.twitter.com/GVJHTS3lYn — Natália Bonavides (@natbonavides) March 16, 2022

