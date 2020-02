Bolsonaro prorroga GLO no Ceará por mais uma semana

Governador Camilo Santana (PT) pediu que as forças federais permaneçam no Ceará por mais um mês. Bolsonaro resistiu e prorrogou a operação apenas por mais uma semana edit

Revista Fórum - Diante da promessa de governadores do Rio de Janeiro, Bahia, Piauí e do Maranhão de enviarem policiais militares para fazer a segurança no Ceará, Jair Bolsonaro prorrogou por mais uma semana a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado, diante dos motins dos agentes de segurança pública.

À Folha, Dino afirma que Bolsonaro tem obrigação de renovar a GLO. “A Constituição diz que as polícias militares são auxiliares das Forças Armadas. Se elas falham, as Forças Armadas têm a obrigação de intervir. O presidente é obrigado a garantir a ordem pública. Ele não está fazendo nenhum favor”, diz o governador.

