Bolsonaro venceu Lula em apenas 20 cidades do Nordeste, aponta levantamento

247 - O Nordeste foi a região do Brasil responsável por assegurar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, com 69,34% dos votos válidos, contra 30,66% de Jair Bolsonaro (PL). O petista, que foi eleito com 50,90% dos votos válidos contra 49,10% do atual ocupante do Palácio do Planalto, venceu de forma quase unânime em todos os estados nordestinos. De acordo com um levantamento do site Congresso em Foco, Bolsonaro venceu em apenas 20 cidades da região.

“O estado de Alagoas foi o que teve mais municípios alinhados ao bolsonarismo: foram 13 cidades, incluindo a capital Maceió, que deu a Bolsonaro 57,18% dos votos válidos contra 42,82% de Lula. Na média geral, no entanto, Lula manteve a vantagem em Alagoas. No estado, o petista teve 58,68% (976.831 votos) contra 41,32%(687.827 votos) de Bolsonaro. Em estados como Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe, Lula foi vitorioso em todos os municípios”, destaca a reportagem.

Estados em que Lula venceu em todos os municípios:

Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe.

Municípios em que Bolsonaro venceu Lula no segundo turno:

Alagoas: Maragogi, Japaratinga, Porto Calvo, Novo Lino, Matriz de Camaragibe, Flexeiras, Paripueiras, Maceió, Satuba, Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Jequiá da Praia e Coruripe.

Bahia: Buerarema e Luís Eduardo Magalhães

Maranhão: Açailândia, Imperatriz e São Pedro dos Crentes.

Pernambuco: Santa Cruz do Capibaribe.

Rio Grande do Norte: Parnamirim.

