Bombeiros alertam sobre riscos de novas enchentes em quatro cidades da Bahia com abertura de reservatório em MG

247 - O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) emitiu comunicado, na tarde desta terça-feira (28), sobre o aumento do fluxo das águas, com a abertura das comportas da barragem Machado Mineiro, no Rio Pardo, região de Águas Vermelhas, em Minas Gerais, em direção à Bahia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há risco iminente de enchentes nas cidades de Itambé, Canavieiras, Mascote e Cândido Sales. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini, alerta que “a orientação às prefeituras é para que a população deixe as áreas de risco”.

Os quatro municípios já sofrem com as enchentes. O volume de água na região deve triplicar até o fim do dia de hoje (28).

O estado enfrenta a pior chuva para o mês de dezembro dos últimos 32 anos. No município de Itamaraju, no sul da Bahia, foi onde mais choveu no Brasil, com 769,8mm de chuva.

O governo do Bahia disponibilizou uma conta bancária para recebimento de doações em dinheiro para ajudar as vítimas. Os recursos serão utilizados para compra de itens básicos, como geladeiras e fogões, e beneficiarão famílias de todas as regiões que foram impactadas pelas fortes chuvas deste mês de dezembro.

A conta bancária do Banco do Brasil tem como número de agência 3832-6 (setor público) e conta número 993.602-5, identificada como BA Estado Solidário. Para depósitos via PIX, os doadores devem usar o CNPJ da Sudec – Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado: 13.420.302/0001-60.

