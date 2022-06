Bombeiros encontram corpo da última desaparecida pelas chuvas em Pernambuco e número de mortos na tragédia chega a 128

Voltou a chover forte no Grande Recife na manhã desta sexta-feira (3) e a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia edit

247 - O corpo de Mércia Josefa do Nascimento, de 43 anos, última desaparecida na tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco foi localizado no início da manhã desta sexta-feira (3). Com isso, o total de mortos em decorrência dos alagamentos e deslizamentos de barreiras chega a 128.

Segundo o Governo do Estado, as chuvas deixaram 9,3 mil desabrigados e 31 municípios decretaram estado de emergência. Nesta sexta-feira voltou a chover forte no Grande Recife e a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia.

De acordo com o G1 Pernambuco, o corpo de Mércia foi encontrado por Zumbi, um cão labrador do Corpo de Bombeiros, no bairro de Areeiro, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Ao todo, quatro cães farejadores participaram das buscas junto a efetivos de bombeiros militares de Pernambuco, Paraíba e do Maranhão.

