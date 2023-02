Braiscompany é alvo de operação da PF que apura crimes contra o sistema financeiro no mercado de criptomoedas

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16) uma operação visando combater crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais, na sede e em endereços ligados à empresa paraibana Braiscompany. Os agentes estão cumprindo oito mandados de busca e apreensão, no âmbito da operação Halving, em endereços ligados à empresa de criptoativos em João Pessoa e Campina Grande (PB) e São Paulo.

Segundo o G1, "a empresa captava investidores sob a promessa de investimentos em criptomoedas com retorno de 8% ao mês, e após atrasos, passou a ser suspeita de golpe de milhões com criptomoedas". A taxa é considerada irreal pelos padrões do mercado.

De acordo com a investigação, a empresa teria movimentado cerca de R$ 1,5 bilhão nos últimos quatro anos por meio de contas ligadas aos controladores da Braiscompany, o casal Antonio Neto Inácio e Fabrícia Faria Campos.

