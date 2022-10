Briga com PDT no Ceará ficou para trás e meta agora é construir nova aliança por Lula no 2 º turno, diz Camilo Santana

Apoie o 247

247 - Camilo Santana (PT), ex-governador e recém-eleito senador pelo Ceará, afirmou que irá atuar na abertura de diálogo com as diferentes forças políticas no Estado visando montar uma base para a gestão do governador eleito Elmano de Freitas (PT) e para o segundo turno da campanha presidencial.

"Vivemos em uma democracia. As pessoas têm visões diferentes, mas é importante o diálogo para construir o Brasil", disse Camilo ao CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares, de acordo com o Diário do Nordeste.

A declaração faz referência ao atrito entre PDT e PT, que pôs fim a uma aliança de 16 anos no Ceará, e a eleição de candidatos conservadores e de direita para o Senado. O racha da aliança foi motivado por uma imposição do candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, em lançar o nome de Roberto Cláudio para disputar o governo cearense, em detrimento da atual governadora, Izolda Cela (PDT), que contava com o apoio do PT à reeleição.

"A ideia é poder construir e consolidar (o diálogo). O que houve para trás, a população deu resposta nas urnas. A gente continua tendo humildade, construir com diálogo e respeito à população", ressaltou Camilo.

Ainda de acordo com o senador eleito, a construção de uma nova aliança no Ceará visa fortalecer a campanha presidencial de Lula no segundo turno. "Nosso slogan era 'Ceará três vezes mais forte'. A eleição do Lula será muito importante para o Brasil e para o Ceará", afirma.

