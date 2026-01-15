Briga generalizada entre jogadores do Fortaleza e vizinhos após reclamação de som alto é flagrada por câmeras (vídeo)

247 - Uma briga generalizada envolvendo jogadores do Fortaleza Esporte Clube e moradores de um condomínio de luxo no município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, foi registrada por câmeras de segurança na manhã do dia 1º de janeiro de 2026. As imagens, divulgadas nesta quarta-feira (14), foram obtidas inicialmente pelo g1.

O vídeo mostra ao menos nove pessoas envolvidas na confusão, sendo sete homens e duas mulheres. Entre elas, aparecem os atletas argentinos do Fortaleza José María Herrera, Eros Mancuso e Tomás Pochettino. A briga teria começado após uma reclamação de som alto em uma das residências do condomínio.

De acordo com o relato de um dos moradores envolvidos, a discussão teve início quando ele foi até a casa de Mancuso reclamar do barulho. Segundo o denunciante, a situação evoluiu rapidamente para agressões físicas e, durante a confusão, ele teria sido mordido no nariz por um dos jogadores.

A Polícia Civil do Ceará informou, em nota, que investiga o caso como lesão corporal dolosa. A apuração está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Eusébio, que reúne depoimentos e analisa as imagens de segurança para esclarecer a dinâmica dos fatos.

O Fortaleza Esporte Clube afirmou, também em nota divulgada nesta quarta-feira, que acompanha o caso e presta apoio aos atletas envolvidos, sem entrar em detalhes sobre eventuais medidas internas.

O jogador Eros Mancuso negou as acusações de agressão. Segundo ele, a discussão começou ainda durante a noite e a madrugada, após trocas de reclamações e xingamentos com o vizinho. Pela manhã, de acordo com o atleta, o morador teria invadido a residência, o que causou medo nas pessoas que estavam no local.

Mancuso afirmou ainda que o homem teria proferido xingamentos xenofóbicos contra os jogadores, por serem argentinos, além de provocações relacionadas ao rebaixamento do Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Após a confusão, segundo o atleta, ele e os convidados tentaram retirar o morador do imóvel e acionaram a segurança do condomínio.

Apesar da negativa do jogador, um relatório médico ao qual o g1 teve acesso aponta que o denunciante sofreu agressão “com ferimento profundo e sangramento ativo por lesão por mordedura humana”. O documento informa que a vítima precisou passar por procedimento cirúrgico e apresenta riscos de “infecção, necrose tecidual nasal e deformidade em face”.

O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil não informou se novos depoimentos ou perícias já foram realizados. Até o momento, não há confirmação sobre indiciamentos.