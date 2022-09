Cabeleireira baiana acusa Simone Tebet de uso indevido de sua imagem em propaganda eleitoral

Apoie o 247

247 - A cabeleireira baiana Valdemira Telma de Jesus Sacramento, a Negra Jhô, famosa na Bahia e no mundo pela valorização da estética afro em seu salão, localizado no Pelourinho, em Salvador, acionou a campanha da candidata à Presidência pelo MDB, Simone Tebet, na Justiça por uso indevido da sua imagem no programa eleitoral veiculado na televisão.

A dona do salão de beleza especializado em turbantes e tranças disse em entrevista ao jornal Folha da S. Paulo, que a aparição de um segundo lhe trouxe prejuízos financeiros, pois deixou de receber apoio para uma evento que organiza na capital baiana. Na imagem, a cabeleireira está de turbante, em frente à porta de um casarão histórico no Pelourinho, onde trabalha.

Negra Jhô disse que soube através de amigos, na última sexta-feira (9), que a imagem dela estava sendo veiculada na propaganda da candidata, desde o feriado da Independência do Brasil, dia 7 de setembro.

"Eu sou uma mulher negra livre. Não sou escrava para ter a imagem vendida por um site", disse Negra Jhô. "É tanta gente que tira foto minha aqui no Pelourinho, mas não assinei nenhum termo para autorizar a comercialização de minha imagem."

Em nota encaminhada à imprensa, a coordenação da campanha da candidata disse que o vídeo foi adquirido no banco de imagens internacional Shutterstock.

Negra Jhô disse aqui que até o seu posicionamento político foi questionado depois da exposição da sua imagem no vídeo da candidata. "Nem sabia que essa moça era candidata nem que era senadora. A vida tá tão agitada, que nem tenho tempo de acompanhar a política, até porque já tenho meus candidatos", disse. "Não me senti bem ao ver o vídeo, como não estou bem até agora", concluiu.

A advogada Helenice Santos, que representa a cabeleireira, informou já ter protocolado uma ação na 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador com um pedido de indenização no valor de R$ 100 mil, além da retirada imediata da imagem da cliente da campanha e da plataforma.

