Câmara Municipal do Recife rejeita homenagem a Michelle Bolsonaro

247 - A Câmara Municipal do Recife rejeitou nesta terça-feira (5) a proposta de homenagear a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, com a medalha de mérito Olegária Mariano.

O texto, de autoria de Michele Collins (PP), teve 16 votos contrários e 9 favoráveis.

O Legislativo criou a honraria foi criada em 2009, para homenagear pessoas ou instituições que promovem a defesa dos direitos humanos.

