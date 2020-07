Camilo Santana chega a 85% de aprovação do Ceará

247 - O governador do Ceará Camilo Santana, do PT, reeleito com a maior votação do país, 79,96% dos votos, bateu mais um recorde esta semana. Pesquisa de avaliação de Governo aponta que Camilo alcança 85% de aprovação dos cearenses, contra 11%, que desaprovam a gestão. É a maior aprovação de Governo, superior aos 80% alcançados pelo petista em outubro de 2018.

A pesquisa aponta ainda que na capital, Fortaleza, Camilo é aprovado por 79%, ante 16% que desaprovam, e em algumas regiões cearenses, a aprovação do governador supera os 90%.

A atuação de Camilo Santana durante a pandemia também é aprovada por esmagadora maioria dos cearenses: 81%, ante 13% de desaprovação.

Em sua segunda gestão, Camilo Santana enfrentou algumas crises, como a guerra contra as facções, ano passado, e o motim de PMs este ano, movimento que provocou explosão de violência no estado, mas que foi sufocado por Camilo, que não aceitou dar anistia aos policiais envolvidos.

A pandemia do coronavírus é a terceira grande crise enfrentada. O estado tem sido um dos primeiros em número de casos, mas vem conseguindo reduzir os indicadores nas últimas semanas, e já iniciou o processo de retomada econômica.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.