Camilo Santana diz que não receberá Bolsonaro: “não posso compactuar com aquilo que considero um grave equívoco”

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou que não vai encontrar com Jair Bolsonaro (sem partido), que visita o estado nesta sexta-feira (26), por causa do risco de aglomeração.

"Tenho todo respeito à autoridade, mas não posso compactuar com aquilo que considero um grave equívoco", disse o governador.

Desde o começo da pandemia, Bolsonaro ignorou recomendações de autoridades de saúde e já fez vários discursos contra o isolamento social.

Na terça-feira (23), o neurocientista Miguel Nicolelis comentou a pandemia no Brasil e afirmou que "ou os políticos brasileiros aprendem rapidamente a pronunciar 'lockdown', ou todo BR vai entrar em colapso sanitário ao mesmo tempo".

