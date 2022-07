Camilo Santana: "lamento muito que a primeira mulher governadora do Ceará não poderá concorrer à reeleição"

Apoie o 247

247 - Pré-candidato ao Senado, o ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) demonstrou nesta segunda-feira (18) o apoio dele à governadora Izolda Cela (PDT), após a legenda pedetista escolher o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio como pré-candidato ao Executivo cearense.

"Lamento muito que a primeira mulher governadora do Ceará não poderá concorrer à reeleição, após decisão do PDT. Siga firme, Izolda! O Ceará tem muito orgulho de sua força e determinação. @IzoldaCelaCe", escreveu o ex-chefe do Executivo cearense no Twitter.

