Camilo Santana vai ao STF para importar diretamente a vacina Sputnik V

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou que entrará com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para garantir que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) libere ao estado as 5.87 milhões de doses da vacina Sputnik V adquiridas junto ao Fundo Soberano Russo.

A agência cobrou ontem do Ministério da Saúde russo o envio do relatório técnico, que atesta a qualidade, segurança e a eficácia do imunizante. Por enquanto, seu uso ainda não está autorizado.

No início do mês, além do Cear, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Pernambuco e Sergipe pediram à Anvisa a liberação para importar as doses da Rússia.

