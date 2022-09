Campanha de Marília Arraes pede cassação de Danilo Cabral por abuso de poder político e econômico

Ação de Pedido de Investigação Eleitoral também inclui como investigados o governador Paulo Câmara e o prefeito do Recife, João Campos, ambos do PSB edit

247 - A coligação Pernambuco na Veia, que tem a deputada federal Marília Arraes (SD) como postulante ao Governo do Estado, ingressou com uma ação junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pedindo a cassação da chapa do adversário Danilo Cabral (PSB) e a inelegibilidade do candidato por oito anos A coligação acusa a campanha do socialista de abuso de poder político e econômico em função do vazamento de uma planilha revelando um suposto esquema em que funcionários comissionados do governo estariam escalados para atuar como voluntários no dia da eleição em favor de Danilo Cabral.

Além de pedir a cassação do registro e inelegibilidade de Danilo e Luciana Santos (PCdoB), candidata à vice, a ação também cobra providências contra o secretário-executivo de Planejamento, Adriano Danzi de Andrade, apontado na peça como o autor da planilha, de acordo com os metadados do documento. A Ação de Pedido de Investigação Eleitoral ainda inclui como investigados o governador Paulo Câmara e o prefeito do Recife, João Campos, ambos do PSB.

“Planilhas reveladas por veículos de imprensa trazem nomes de secretários estaduais e municipais, presidentes de empresas da administração pública e outros servidores ocupantes de cargos de confiança, que são tratados como ‘voluntários’ para trabalhar em favor de Danilo no dia da eleição em cada uma das 11 zonas eleitorais do Recife. Expõe, ainda, o número de servidores comissionados de cada pasta a serem convocados pelos respectivos secretários, bem como o número de veículos a serem utilizados para a mobilização desse contingente de ‘voluntários’. E ainda detalha o uso de 792 veículos no dia da eleição", disse a Coligação Pernambuco na Veia por meio de nota.

De acordo com pesquisa Ipec, divulgada na quarta-feira (21) e encomendada pela Globo, mostra que Marília Arraes lidera a disputa estadual com 33% das intenções de voto, cinco pontos percentuais a menos do que no levantamento anterior do instituto, divulgado no dia 6 de setembro. Ainda conforme o levantamento, quatro candidaturas tiveram 11% cada - Danilo Cabral, do PSB (8% na pesquisa anterior), Raquel Lyra, do PSDB (13% na pesquisa anterior), Anderson Ferreira, do PL (12% na pesquisa anterior), e Miguel Coelho, do União Brasil (8% na pesquisa anterior).





