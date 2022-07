Candidato à reeleição, Paulo Dantas lidera disputa pelo governo de Alagoas com 30% das intenções de voto, diz pesquisa

Segundo o Instituto Ibrape, o senador Fernando Collor de Mello aparece em seguida, com 19% da preferência do eleitorado alagoano edit

247 - Pesquisa do Instituto Ibrape, em parceria com o site CadaMinuto, aponta que o governador Paulo Dantas (MDB) lidera a corrida eleitoral pelo Governo de Alagoas 30% das intenções de voto. O senador Fernando Collor de Mello (PTB) aparece em seguida, com 19% da preferência do eleitorado. Já o senador Rodrigo Cunha (União Brasil), registra 16% das intenções de votos, e Rui Palmeira (PSD) aparece em quarto lugar, com 10%.

Ainda segundo a pesquisa, 1% dos entrevistados querem votar em outro candidato; 16% não sabem em quem irão votar ou estão indecisos; e outros 8% pretendem votar em branco ou nulo.

Dos quatro principais candidatos ao Palácio República dos Palmares, Rui Palmeira registra a maior rejeição (47%), seguido por Fernando Collor com 45 %. Já Rodrigo Cunha e Paulo Dantas registram são rejeitados por 38% e 30% dos alagoanos, respectivamente.

O Instituto Ibrape ouviu 1.992 pessoas de forma presencial em todas as regiões de Alagoas entre os dias 1 e 4 de julho. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números BR-02847/2022 e AL-08723/2022.

