Candidato bolsonarista de João Pessoa diz que “a corrupção tem que ser praticada”

247 - O candidato do Patriota à Prefeitura de João Pessoa, o bolsonarista Walber Virgolino, se atrapalhou em um debate na TV Arapuan. Ele disse que “a corrupção tem que ser praticada, não apenas falada”.

Ele é deputado estadual e delegado e tem se colocado como “candidato bolsonarista” da capital paraibana. Ele esteve com Jair Bolsonaro em Coremas, no interior da Paraíba, onde deu-lhe uma camiseta do Botafogo da Paraíba.

Senhoras e senhores, Walber Virgolino, candidato bolsonarista a prefeito de João Pessoa. pic.twitter.com/mypjTYqE2m September 18, 2020

