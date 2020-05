Carlos Bolsonaro divulga fake news sobre governo da Bahia, coronavírus e Chiclete com Banana

Vereador compartilhou no Twitter um vídeo do governador da Bahia, Rui Costa (PT), durante o Carnaval em que o cantor Bell Marques fala de um “vírus” e manda um abraço para o embaixador da China, com a falsa mensagem de que ele estaria se referindo ao coronavírus. O vídeo, porém, é de 2017 edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro compartilhou no Twitter nesta sexta-feira (8) uma fake news contra o governador da Bahia, Rui Costa (PT). “A internet liberta: governador Rui Costa (PT-BA) curtindo o carnaval com embaixador da China. ouça as palavras do cantor de axé”, escreveu na rede social o filho de Jair Bolsonaro.





A publicação, deletada pelo vereador poucos minutos depois, direcionava o internauta para um vídeo no YouTube, no qual o cantor Bell Marques, ao conversar com o governador, de cima de um trio elétrico, disse: “nós estamos preparados para esse vírus [...] você é um grande representante da nossa terra”. Mandou também um abraço ao embaixador da China, presente na festa.

Os autores das fake news afirmam que o vídeo foi feito no carnaval deste ano e que o vírus ao qual Bell Marques se refere é o novo coronavírus, duas informações falsas. “Governador da Bahia Rui Costa-PT, curtindo o carnaval junto com a cúpula do partido comunista chinês em Salvador.Notem que o cantor Bell Marques fala que com ele estamos preparados pra enfrentar esse vírus,e manda um abraço pro embaixador da China! @jairbolsonaro ELES JÁ SABIAM”, diz post compartilhado por diversos perfis no Twitter.

O governo da Bahia esclareceu o episódio, que também já foi desmentido por alguns veículos da imprensa.

