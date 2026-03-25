Casal morre após queda de prédio durante briga em Aracaju

247 - Um casal morreu na noite de terça-feira (24) após cair do 9º andar de um prédio no bairro Farolândia, na zona sul de Aracaju, em Sergipe. O caso foi divulgado pelo portal Metrópoles, com base em informações da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.

As vítimas foram identificadas como Washington Luís da Silva Matos e Ane Jaqueline Costa Santos Matos. Segundo as autoridades, ambos caíram na área comum do edifício após uma briga dentro do apartamento onde estavam.

De acordo com a SSP-SE, há indícios de que o homem tenha agredido a mulher antes da queda e, em seguida, se lançado pela janela. No entanto, as circunstâncias exatas do ocorrido ainda não foram esclarecidas, e a polícia investiga se a mulher foi empurrada ou se caiu durante a confusão.A situação mobilizou moradores do prédio, que tentaram intervir na briga antes da queda. Três vizinhos que tentaram entrar no apartamento para conter a violência acabaram feridos por golpes de faca e precisaram de atendimento médico.

Uma mulher foi atingida nas costas e socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada a uma unidade de saúde em estado estável. Um homem sofreu ferimentos na cabeça, na axila e em um dos dedos, enquanto uma terceira pessoa teve lesões leves.Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Os corpos do casal foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Durante a investigação, a Polícia Civil apreendeu celulares, a faca utilizada no ataque aos vizinhos e equipamentos eletrônicos que passarão por perícia. Imagens de câmeras de segurança do condomínio e do interior do imóvel também serão analisadas para esclarecer a dinâmica dos fatos.Informações preliminares indicam que Washington Luís da Silva Matos teria histórico de alcoolismo, o que pode ter influenciado o episódio, embora essa hipótese ainda não tenha sido confirmada oficialmente pelas autoridades.O caso segue sob investigação e deve ser esclarecido a partir dos laudos periciais e da análise de provas reunidas no local.