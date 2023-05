Casal negro é torturado em Carrefour de Salvador após suposto furto de leite em pó

Apoie o 247

247 - Vídeos mostrando um casal negro, identificado como Jamile e Jeremias, sendo agredido em uma unidade do Carrefour, que ainda funcionava como Big Bompreço, ao lado do Shopping Salvador Norte, no bairro de São Cristóvão, em Salvador (BA), viralizaram na Internet.

As gravações mostram Jamile com a mochila aberta contendo alguns sacos de leite em pó. Um segurança a ofende. Depois, a mulher é agredida com tapas, enquanto Jeremias é interrogado.

Veja:

Aí o casal que roubou dois pacotes de leite em pó no Carrefour e os seguranças picou a desgraça pic.twitter.com/rtcfgYU3bK May 6, 2023

A Polícia Civil da Bahia disse que irá iniciar "as apurações dos fatos" após ter tomado conhecimento do caso pelos vídeos. Não houve identificação de registro de ocorrência, até a manhã de sábado, na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. A Polícia Militar da Bahia disse não ter sido acionada.

Em nota, o Carrefour informou que as imagens do estabelecimento estão à disposição da polícia para identificação dos autores.

Confira na íntegra o posicionamento do grupo Carrefour:

Assim que tomamos conhecimento do caso lamentável, empenhamos de forma imediata todos os esforços para apurar o ocorrido e tomar todas as medidas cabíveis. A primeira delas e fundamental foi, de forma proativa, realizar uma denúncia de agressão e lesão corporal à Polícia Civil, para que esse crime inaceitável seja rigorosamente apurado. Esta denúncia foi registrada eletronicamente, com número de protocolo 2023/0000257096-0, e encaminhada à 12ª Delegacia Territorial - Itapuã. Esta medida reforça o nosso compromisso de sermos incansáveis no combate a qualquer tipo de violência.

Em um vídeo que mostra o fato, é possível identificar que o agressor tem uma tatuagem na mão. No avanço das nossas investigações internas, apuramos que nenhum profissional direto ou indireto que atua na unidade tem essa tatuagem. Mesmo assim, não podemos aceitar que um crime como esse tenha ocorrido em nossas dependências. Por isso, ontem mesmo desligamos a liderança e equipe de prevenção da loja. Reforçando nossa tolerância zero com a violência, inclusive nos cargos de gestão. Além de rescindir o contrato com a empresa responsável pela segurança da área externa, onde a violência ocorreu. Assumimos a nossa responsabilidade e tomamos medidas rápidas e duras.

É inadmissível que qualquer pessoa seja tratada desta maneira. É um crime, com o qual não compactuamos. Estamos buscando o contato da Jamille e do Jeremias para nos desculparmos pessoalmente, além oferecer suporte psicológico, médico ou qualquer outro apoio necessário.

(Com informações do Metrópoles).

