Caso Adriano: duas armas diferentes e uma mesma cena de crime?

"Por qual motivo a pistola austríaca supostamente apreendida com Adriano Magalhães quando foi morto na foto da fazenda é diferente da que está na foto da delegacia?", questiona o jornalista Cleber Lourenço, em seu blog na Revista Fórum edit

247 - O jornalista Cleber Lourenço apontou nesta terça-feira, 11, uma suposta contradição relacionada à morte do ex-capitão da PM e miliciano Adriano da Nóbrega, ligado ao senador Flávio Bolsonaro, que foi morto pela polícia no interior da Bahia no último domingo, 9.

"Por qual motivo a pistola austríaca supostamente apreendida com Adriano Magalhães quando foi morto na foto da fazenda é diferente da que está na foto da delegacia?", questiona Lourenço, em seu blog na Revista Fórum.

"Vejam só que curioso, a foto divulgada pelo portal Bahia Notícias e também por outros veículos de comunicação mostra as 4 armas que estariam com o milícia já na delegacia, neste caso a pistola é totalmente preta", diz ele.