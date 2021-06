Caso Miguel: um ano após morte, mãe mantém casa intacta e cursa direito para entender o processo do filho

Enquanto tenta reconstruir a sua vida, Mirtes diz que o único desfecho possível para o caso é a condenação da ex-patroa Sarí Corte Real, por abandono de incapaz com resultado morte edit

247 - Há exatamente um ano, no dia 2 de junho de 2020, o menino Miguel Otávio de Santana, de 5 anos, morreu após cair de um prédio de luxo, no Recife, após Sarí Corte Real, patroa de Mirtes Renata Santana de Souza, abandonar a criança dentro de um elevador, apertar um andar aleatório e voltar para fazer suas unhas.

Segundo reportagem do portal G1, Mirtes mantém a casa intacta, como se o filho fosse voltar de um passeio a qualquer momento. "Queria que isso fosse um pesadelo e que eu acordasse e visse o meu filho junto comigo", diz, emocionada.

Mirtes, que atualmente cursa direito para “entender melhor o processo do meu filho” diz que o único desfecho possível para o caso é a condenação da sua ex-patroa.

Atualmente, há três processos na Justiça a respeito do caso. O advogado Rodrigo Almendra, que representa Mirtes na esfera criminal, critica a demora no andamento no processo em que Sarí Corte Real é ré. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou a ex-primeira-dama de Tamandaré por abandono de incapaz que resultou em morte

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.