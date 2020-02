Ceará tem 51 assassinatos em 48 horas de motim da Polícia Militar

Até então, a média de homicídios no estado em 2020 era de 6 por dia. A mobilização também tem fechado batalhões. Ao menos 9 foram ocupados nesta sexta-feira (21) edit

247 - O Ceará registrou 51 assassinatos em 48 horas, mais de 1 por hora, entre as 6h de quarta e as 6h desta sexta-feira. Policiais militares fazem uma paralisação em busca de aumento salarial. Até então, a média de homicídios no estado em 2020 era de 6 por dia.

A mobilização também tem fechado batalhões. Ao menos 9 dos 43 estão ocupados pelos manifestantes nesta sexta-feira (21). Participantes dos protestos também atacaram carros oficiais, que têm os pneus esvaziados para não serem utilizados.