Ceará: vereador invade rádio e agride advogado de sindicato que participava de programa ao vivo

247 - O vereador Thiago do Ivan (PDT-CE) invadiu nesta segunda-feira (17) um estúdio de rádio e agrediu o advogado Ronaldo Feijão que participava de um programa ao vivo, sobre os direitos de servidores públicos, no município de Catunda, no interior do Ceará.

A agressão aconteceu após o advogado citar que o vereador havia dado um voto desfavorável aos servidores na Câmara Municipal.

Ronaldo é advogado do sindicato e comanda um programa da entidade na rádio, 'A Voz do Servidor'. O vídeo mostra o momento em que o vereador invade o estúdio de rádio e bate no advogado.

"Quando você falar de mim, fale como um homem. Certo? Você preste atenção. Você vim aqui e falar essa merda que você está falando aqui, você tem que falar a verdade. Que eu votei naquele projeto eu votei [...] você é um merda, você é um bosta. Preste bem atenção. Eu vim aqui só dar o meu recado", disse o vereador Thiago enquanto encurralava o advogado na parede.

💣💣💣VEREADOR TIAGO DO IVAN INVADIU ESTÚDIOS DA RÁDIO PLANALTO FM DE CATUNDA E AGREDIU O RADIALISTA RONALDO FEIJÃO.

Motivo da briga foi a votação de um projeto na Câmara Municipal. Ronaldo Feijão comandava programa do Sindicato dos Servidores e disse que não se intimidará. pic.twitter.com/zRP7ucLFiZ May 17, 2021





