Chacina deixa 5 mortos e 12 feridos na Região Metropolitana do Recife

247 - Uma chacina em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife, deixou cinco pessoas mortas e outras 12 feridas, entre elas uma criança de 11 anos. O crime aconteceu na noite deste domingo (9) em dois locais diferentes: em uma praça na comunidade Rurópolis e na entrada do município. A Polícia Civil investiga a possibilidade dos matadores estarem ligados à facção criminosa Comando Vermelho.

"Foram dois carros, segundo populares, um branco e um cinza. Desceram e disseram logo assim na praça onde havia um pessoal comendo pastel e espetinho: 'Ninguém corre'. Só que o pessoal correu e foram diversos tiros. Nesse local, foram atingidas 12 pessoas e mais três morreram. Dois morreram no local e uma senhora foi socorrida para a UPA [Unidade de Pronto-Atendimento] municipal e veio a óbito na UPA", disse o delegado Joaquim Braga, segundo reportagem do G1 Pernambuco.

Segundo o delegado, as outras duas vítimas foram alvejadas durante a fuga dos criminosos. "Não satisfeitos, eles [bandidos] foram descendo pela [rodovia] PE-60 e, quando chegaram na lombada eletrônica na entrada de Ipojuca, subiram em um [imóvel com] primeiro andar e executaram outras duas pessoas. Alguém deve ter passado um informe para eles, que foram lá e executaram", completou Braga.

De acordo com reportagem do Jornal do Commercio, a hipótese de ligação do assassinos com facções criminosas surgiu após uma pichação com as letras “CV” ter sido encontrada em um dos locais próximos aos crimes. A abreviação é utilizada pelo Comando Vermelho, organização criminosa do Rio de Janeiro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.