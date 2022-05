Chega a 100 o número de mortos por causa das chuvas na Região Metropolitana do Recife

Apoie o 247

247 - Subiu para 100 o número de mortes confirmadas por causa das chuvas que assolam Pernambuco desde a semana passada. De acordo com o Governo do Estado, outras 16 pessoas estão desaparecidas e 6.198 estão desabrigadas. Ao todo, 14 desaparecidos teriam sido soterrados por barreiras e outras pessoas teriam sido arrastados pelas enxurradas.A tragédia já é vista por especialistas como o maior desastre natural já registrado em Pernambuco no século 21.

“Para se chegar a esse número, cruzamos uma série de informações disponíveis, como as ocorrências geradas no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), os resgates feitos nas áreas afetadas, perícias feitas no Instituto de Medicina Legal (IML) e relatos feitos por familiares aos serviços de defesa civil e assistência social. Há um esforço de todos para, além de termos precisão no monitoramento e atualização da situação, também fornecer o apoio necessário às vítimas e familiares neste momento de dor”, disse o secretário de Defesa Social, Humberto Freire, de acordo com o Jornal do Commercio.

Nesta terça-feira, os trabalhos de resgate chegaram a ser suspensos em diversos momentos devido à chuva, que ainda causa risco de novos deslizamentos de barreiras em diversos pontos da Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de chuva moderada para esta terça-feira (31) em toda a Região Metropolitana do Recife e da Zona da Nata, com precipitações acima dos 30mm.

