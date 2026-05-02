Chuvas em Pernambuco deixam mais de 2 mil fora de casa

247 - As chuvas em Pernambuco deixaram mais de 2 mil pessoas fora de casa entre sexta-feira (1º) e sábado (2), segundo balanço da Defesa Civil. Ao todo, 2.190 moradores foram afetados pelos temporais, sendo 1.096 desabrigados e 1.094 desalojados, em meio a registros de mortes, feridos e resgates em diferentes cidades do estado.

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, o levantamento mais recente foi publicado às 7h deste sábado. O balanço reúne dados das cidades mais atingidas pelas chuvas, com destaque para Recife, Olinda, Goiana e outros municípios que enfrentaram alagamentos, deslizamentos e situações de risco.

Recife e Olinda registram mortes após temporais

Em Recife, a Defesa Civil contabilizou 671 pessoas desabrigadas e dois óbitos. A capital pernambucana aparece no balanço como uma das áreas mais afetadas pelos temporais que atingiram o estado no período.

Olinda também registrou duas mortes, além de cinco feridos e 170 desabrigados. O município foi citado entre os locais com ocorrências graves provocadas pelo volume de chuva.

Goiana aparece com o maior número de desalojados no levantamento. A cidade registrou 146 desabrigados e 994 desalojados. Em Timbaúba, foram contabilizados 42 desabrigados e 52 desalojados.

Cidades afetadas recebem suprimentos

Outros municípios também aparecem no balanço da Defesa Civil. Paulista registrou 32 desabrigados e 11 desalojados. Em Igarassu, foram 27 desabrigados e 21 desalojados. Camaragibe contabilizou quatro desabrigados e 11 desalojados, enquanto Limoeiro teve quatro desabrigados e cinco desalojados.

Diante da situação, as áreas atingidas receberam suprimentos emergenciais, como colchões, lençóis, kits de limpeza e itens de higiene. A Defesa Civil segue monitorando as regiões mais afetadas pelas chuvas.

Bombeiros resgatam centenas de vítimas

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que, entre 17h de sexta-feira e 7h de sábado, foram registradas 23 ocorrências envolvendo pessoas ilhadas. Nesse intervalo, 149 vítimas foram resgatadas.

Considerando o total dos dois dias, os bombeiros contabilizaram 39 ocorrências atendidas e 489 pessoas resgatadas. As equipes continuam atuando nas áreas afetadas para prestar apoio à população.

As autoridades orientam moradores em situação de risco a procurar locais seguros, evitar áreas alagadas ou com sinais de deslizamento e seguir as recomendações dos órgãos oficiais.