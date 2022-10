Cid e Ivo Gomes, irmãos de Ciro, participam de passeata pró-Lula em Sobral (CE)

Apoie o 247

247 - O senador Cid Gomes (PDT-CE) e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), participaram na noite desta quinta-feira (27) de uma passeata em apoio à candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. O evento ocorreu em Sobral, cidade cearense berço eleitoral da família Ferreira Gomes.

Apesar disso, Ciro Gomes (PDT) não compareceu. Ele disputou o primeiro turno da eleição presidencial com uma campanha de críticas ferrenhas a Lula, servindo até como linha auxiliar de Jair Bolsonaro (PL).

No segundo turno, o PDT decidiu apoiar Lula, mas Ciro, apesar de ter manifestado concordância com a decisão do partido, submergiu e não fez campanha para o petista.

