Cid Gomes recebe alta da UTI em hospital de Sobral e é transferido para Fortaleza

O senador Cid Gomes, do PDT, do Ceará, recebeu alta da UTI do Hospital do Coração em Sobral, onde estava internado depois de ter sido baleado durante motim de policiais militares. edit

Agência Brasil - O senador Cid Gomes, do PDT, do Ceará, recebeu alta da UTI do Hospital do Coração em Sobral, onde estava internado depois de ter sido baleado durante motim de policiais militares. Gomes foi transferido de avião para um hospital particular da capital cearense.

Segundo a assessoria do senador, ele está bem, conversando e respirando normalmente e por questões familiares, foi levado a Fortaleza.



Cid gravou um vídeo ainda no Hospital em Sobral – sua terra natal, agradecendo os cuidados médicos.



Os tiros acertaram a região torácica do parlamentar. Uma bala ultrapassou a clavícula, outra se alojou no pulmão esquerdo.



Cid Gomes foi atingido por arma de fogo quando tentava entrar no Batalhão de Polícia Militar de Sobral, ocupado por policiais em motim, dirigindo uma retroescavadeira.



No momento dos tiros, o senador avançava com o veículo para derrubar o portão do batalhão. Do lado de dentro, policiais encapuzados impediam a entrada.



A Polícia Federal está atuando em conjunto com a Polícia Civil para identificar o autor dos disparos. Uma equipe de peritos da PF está na cidade para ajudar nas investigações.



O parlamentar saiu de Fortaleza para Sobral, na tarde de quarta-feira (19), depois que carros da polícia militar circularam com homens encapuzados e empunhando armas, no centro de Sobral determinando a comerciantes o fechamento das lojas.



Cid Gomes se licenciou do Senado em dezembro, por 120 dias, para tratar de interesses particulares. Em seu lugar assumiu o suplente Prisco Bezerra, também do PDT.



O presidente do senado Davi Alcolumbre afirmou que acompanha com preocupação os desdobramentos do ocorrido com o senador Cid Gomes.

Disse ainda, que está mantendo contato com autoridades federais para garantir a segurança do parlamentar.



Cid Ferreira Gomes, tem 56 anos. Ele é irmão do ex-ministro e candidato à presidência da República nas últimas eleições, Ciro Gomes.

Os dois são ex-governadores do Ceará. O irmão mais novo, Ivo Gomes é atualmente o prefeito de Sobral.