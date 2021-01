Cid Gomes se coloca contra o Fora Bolsonaro e diz que "impeachment não pode ser vulgarizado"

Por Ivan Longo, da revista Fórum – Em meio ao crescente movimento no meio político, jurídico e também na sociedade civil pelo impeachment de Jair Bolsonaro, o senador Cid Gomes (PDT-CE) resolveu caminhar no sentido contrário e expor que não é a favor da abertura de um processo de impedimento do presidente.

“Não podemos vulgarizar essa coisa de impeachment. Salvo melhor juízo, ele [Bolsonaro] deve continuar aí, e a gente, de qualquer forma, ver o preço que tem que pagar por uma escolha ruim e pensar mais nas consequências das nossas escolhas. O brasileiro cada vez mais está escolhendo no dia da eleição e não deve ser assim. Isso é ruim, é problemático”, afirmou Cid em entrevista ao Sistema Verdes Mares divulgada nesta terça-feira (19).

