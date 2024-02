Cid Gomes se filia ao PSB, sela rompimento com Ciro e chama Camilo Santana de "irmão"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O senador Cid Gomes, uma das mais expressivas lideranças do Ceará, se filou ao PSB neste domingo (4). O movimento sela o rompimento do senador com o seu irmão, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, que permanece no PDT, diz a Folha de S. Paulo.

No ato de filiação, realizado em Fortaleza, Cid mostrou força política, ao levar para o seu novo partido 38 prefeitos e a secretária-executiva do Ministério da Educação, a ex-governadora Izolda Cela.

continua após o anúncio

Dentre os novos prefeitos do PSB no Ceará está Ivo Gomes, irmão de Cid e Ciro, que comanda a Prefeitura de Sobral, berço político da família.

Deputados estaduais e federais também devem acompanhar Cid na migração para o PSB, mas ela depende do aval da Justiça Eleitoral. Caso contrário, a mudança deve acontecer apenas na janela partidária de 2026.

continua após o anúncio

Cid subiu ao palco de mãos dadas com o ministro da Educação, Camilo Santana, que governou o Ceará entre 2015 e 2022.

Em seu discurso, ao cumprimentar o ministro, Cid chamou Camilo de irmão: "Eu queria evitar expressão familiar, mas eu vou dizer: meu caro irmão Camilo Santana".

continua após o anúncio

"Quando eu procurei Camilo para ser o governador, não era para ser capacho meu. [...] Eu procurei para ele ser um governador de estado melhor do que eu. E digo sem problema de vaidade: Camilo é hoje a maior liderança de estado do Ceará e eu me orgulho disso."

A única referência a Ciro Gomes foi feita em meio a uma piada. Cid falou que foi o maior governador que Ceará já teve e citou a sua altura de 1,84m. Ao citar os antecessores mais recentes, afirmou que Ciro "foi um grande governador".

continua após o anúncio

Cid Gomes governou o Ceará entre 2007 e 2014. Já o seu irmão Ciro Gomes governou o estado entre 1991 e 1994.

O ato também teve participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro Márcio França (Empreendedorismo), do governador do Maranhão, Carlos Brandão, e de líderes políticos do PSB.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: