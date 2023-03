Cidades do RN têm madrugada de ataques a tiros e incêndios em comércios, veículos e órgãos públicos

Apoie o 247

247 - Uma noite de caos e desespero. Pelo menos 14 cidades do Rio Grande do Norte tiveram uma madrugada de ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos, nesta terça-feira (14), informa reportagem do portal G1. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu em confronto com forças de segurança e outras duas foram presas. O vídeo acima mostra carros incendiados em uma garagem de Tibau do Sul.

Além da capital, Natal, foram alvo de ataques às cidades de Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Montanhas, Mossoró, Parnamirim, Santo Antônio. Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso.

A polícia não informou quais os motivos dos ataques, mas disse que aumentou o policiamento nas ruas.

