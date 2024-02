Citado na delação de Mauro Cid, senador bolsonarista Luis Carlos Heinze pediu o impeachment de Barroso

Apoie o 247

247 - O senador Luis Carlos Heinze (PP-AL) assinou um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, em fevereiro do ano passado. Em delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o parlamentar foi integrante do grupo de "radicais" favorável a uma narrativa de fraude eleitoral e a uma intervenção militar contra a vitória do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última eleição.

De acordo com informações publicadas na coluna de Lauro Jardim nesta quinta-feira (15), o requerimento denuncia Barroso por "adotar postura não compatível com o cargo que exerce, extrapolando suas atribuições como ministro da Suprema Corte e que se deram quando ainda ocupava a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral".

Heinze e outros cinco senadores: Eduardo Girão (Novo-CE), Lasier Martins (PODE-RS), Styvensons Valentim (PODE-RN), Plínio Valério (PSDB-AM) e Carlos Viana (PODE-MG) denunciam o ministro por ter participado de uma palestra em Nova Iorque (EUA), de uma sociedade que aborda temas como drogas e aborto.

