CNJ decide afastar cunhada de José Sarney do Tribunal de Justiça do Maranhão

247 - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou, pelo prazo de dois anos, a desembargadora Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa, cunhada do ex-presidente José Sarney, do cargo no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

De acordo com informações publicadas no blog do Fausto Macedo, o CNJ afirmou que ela usou o cargo para ajudar um ex-assessor, com quem trabalhou entre 1991 e 2014, a ser aprovado em um concurso de cartórios no estado.

O advogado Luiz Fernando Vieira Martins, responsável por defender a desembargadora no processo disciplinar, nega que ela tenha sido parcial. "Não existe uma prova testemunhal que diga que ela era amiga do ex-assessor".

