Com 106 mortos pelas chuvas, Pernambuco entra no 5º dia de buscas por desaparecidos

Apoie o 247

ICL

247 - Pernambuco entra no quinto dia de buscas por vítimas e desaparecidos em função das fortes chuvas que assolaram a Região Metropolitana do Recife nos últimos dias. Até a terça-feira (31), as equipes de resgate tentavam encontrar ao menos oito vítimas desaparecidas em função dos alagamentos e deslizamentos de barreiras provocados pelos temporais, sendo que seis delas já teriam sido identificadas.

Até o início da manhã desta quarta-feira (1), Pernambuco contabilizava 106 mortos e mais de 6 mil desabrigados e o número de cidades em estado de emergência saltou de 14 para 24. Os trabalhos de busca pelos desaparecidos estão concentrados em uma área do bairro de Paratibe, na cidade de Paulista, e em outros dois locais do município de Jaboatão dos Guarapes, sendo uma no Centro e outra no bairro de Cajueiro Seco. Também são realizadas buscas em Camaragibe, onde as equipes tentam encontrar uma mulher desaparecida.

Na Vila dos Milagres, Zona Oeste da capital, as equipes ainda trabalham para encontrar três pessoas soterradas após a queda de uma barreira no final de semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Por se tratar da criança do sexo masculina [uma das vítimas], tem indícios de que ela pertence à família das vítimas que foram encontradas no dia de ontem [terça], vamos trabalhar na frente de trabalho por provavelmente estarem na mesma casa. A outra frente de trabalho é referente a uma senhora idosa e o neto dela que temos esse indicativo também que está no local soterrada", disse o major do Corpo de Bombeiros Rafael Queiroz, de acordo com o G1 Pernambuco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE