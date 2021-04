Com 89% das UTIs ocupadas, Alagoas libera abertura de bares e restaurantes

A flexibilização das restrições impostas no estado ocorre em um momento que Alagoas tem ocupação de 89% dos leitos de UTIs na rede pública para pacientes com covid-19, que está em 89%, edit

247 - O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), anunciou na noite deesta segunda-feira (5) a liberação do funcionamento de bares e restaurantes a partir de amanhã, no horário das 5h às 16h, de segunda a sexta-feira. A informação é do portal UOL.

A flexibilização das restrições impostas no estado ocorre em um momento que Alagoas tem ocupação de 89% dos leitos de UTIs (Unidade de Tratamento Intensiva) na rede pública para pacientes com covid-19, que está em 89%, segundo dados da Sesau (Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas). A medida foi publicada na noite de hoje e está em vigor até o próximo dia 16.

